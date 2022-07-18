Авиация противника больше не применяется открыто, а действует за пределами Украины – Воздушные силы ВСУ

Цитата

"Первый месяц войны это были очевидные воздушные бои. Большое количество применения авиации, вооружения, было чрезвычайно много сил и средств привлечено. Сейчас противник фактически действует за пределами государственной границы Украины, используя при этом все имеющиеся аэродромы: не только в россии, оккупированном Крыму, а и аэродромы беларуси, где базируются российские войска и авиационные средства. Авиация противника круглосуточно патрулирует вокруг Украины в воздушном пространстве. Это и в акватории Черного моря, и на территории россии и беларуси. Также выпускаются ракеты класса Х101 из Каспия, что было продемонстрировано вчера и позавчера", – сообщил Игнат.

Он добавил, что тактика дистанционного нанесения ударов до сих пор сохраняется, но противник не входит в зону действия средств ПВО и наносит удары ракетами. Часть из них сбивает наше ПВО, впрочем есть цели, которые поражают гражданские объекты и погибают мирные люди.

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, пулеметов и реактивных систем залпового огня, зафиксированы десятки "прилетов".