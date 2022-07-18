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Авиация противника больше не применяется открыто, а действует за пределами Украины – Воздушные силы ВСУ

Киев • УНН

 • 307576 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Если первый месяц войны рашисты открыто применяли авиацию на территории Украины, то сейчас противник действия за границей Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Цитата

"Первый месяц войны это были очевидные воздушные бои. Большое количество применения авиации, вооружения, было чрезвычайно много сил и средств привлечено. Сейчас противник фактически действует за пределами государственной границы Украины, используя при этом все имеющиеся аэродромы: не только в россии, оккупированном Крыму, а и аэродромы беларуси, где базируются российские войска и авиационные средства. Авиация противника круглосуточно патрулирует вокруг Украины в воздушном пространстве. Это и в акватории Черного моря, и на территории россии и беларуси. Также выпускаются ракеты класса Х101 из Каспия, что было продемонстрировано вчера и позавчера", – сообщил Игнат.

Он добавил, что тактика дистанционного нанесения ударов до сих пор сохраняется, но противник не входит в зону действия средств ПВО и наносит удары ракетами. Часть из них сбивает наше ПВО, впрочем есть цели, которые поражают гражданские объекты и погибают мирные люди.

Напомним

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, пулеметов и реактивных систем залпового огня, зафиксированы десятки "прилетов".

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