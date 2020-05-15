Авіакатастрофа літака МАУ: в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки"

Так, 15 квітня відбулася спільна відео-зустріч заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна, заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць та заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова з родичами громадян України, загиблих внаслідок збиття Іраном літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752.

“Ми сумуємо разом з вами, для нас ця трагедія є дуже особистою. Хочу вас запевнити, що ми всі разом вживатимемо заходів для встановлення правди, справедливості та притягнення винних до відповідальності, отримання належної репарації і компенсації”, — наголосив Єнін.

Повідомляється, що під час зустрічі рідним загиблих надали інформацію про перебіг технічного та кримінального розслідування, співпрацю з іншими постраждалими державами, у тому числі щодо питання аналізу чорних скриньок за участі міжнародних експертів.

“Сподіваємося, що іранська сторона перейде від декларацій до практичних кроків та невідкладно забезпечить виконання вимог міжнародного права, у тому числі розшифровку чорних скриньок”, — підкреслив Єнін.

Нагадаємо, Кулеба обговорив з головою МЗС Ірану доставку в Україну “чорних скриньок” зі збитого літака МАУ.