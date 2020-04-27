Кулеба обговорив з головою МЗС Ірану доставку в Україну "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом, основними темами якої були розслідування збиття літака Міжнародних авіаліній України рейсу PS752 та виплата компенсацій родинам жертв. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
Так, під час розмови міністр закордонних справ Ірану зауважив, що заява одного з іранських депутатів, яка раніше збурила громадську думку в Україні, не відповідає дійсності та офіційній позиції Ірану і вже отримала відповідну правову оцінку. Він також нагадав, що ряд осіб вже були затримані у ході розслідування.
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Повідомляється, що під час розмови Мохаммад Джавад Заріф запевнив Кулебу, що Іран прагне якнайшвидше розслідувати трагедію, з’ясувати всі її обставини, встановити винних у тому, що сталося, і притягнути їх до відповідальності.
Голова МЗС в свою чергу зауважив, що Україна налаштована на подальший діалог із метою з’ясування всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати належних компенсацій рідним та близьким жертв катастрофи.
Він також підкреслив, що "наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, бортових самописців до України, з подальшим рішенням щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули внаслідок трагедії".
Нагадаємо, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.
Україна вимагала отримати "чорні скриньки" для дослідження ще у лютому та неодноразово заявляла про це під час зустрічей на міжнародному рівні.
Варто також зазначити, що глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф раніше підтвердив готовність Тегерана співпрацювати з Києвом при розслідуванні обставин катастрофи українського літака.