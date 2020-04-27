Кулеба обсудил с главой МИДа Ирана доставку в Украину "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифи, основными темами которого были расследование сбивания самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 и выплата компенсаций семьям жертв. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Украины, передает УНН.
Так, во время разговора министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.
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Сообщается, что во время разговора Мохаммад Джавад Зариф заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.
Глава МИДа в свою очередь отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплате положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.
Он также подчеркнул, что "настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, бортовых самописцев в Украину, с последующим решением о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии".
Напомним, самолет МАУ потерпел катастрофу недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев.
В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.
Украина требовала получить "черные ящики" для исследования еще в феврале и неоднократно заявляла об этом во время встреч на международном уровне.
Стоит также отметить, что глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Киевом при расследовании обстоятельств катастрофы украинского самолета.