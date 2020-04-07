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Член парламенту Ірану назвав збиття літака МАУ "гарною роботою": Україна вимагає пояснень

Київ • УНН

 • 20331 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Київ очікує негайних пояснень від Ісламської Республіки Іран щодо заяви члена парламенту країни про “гарне виконання своєї роботи” ЗС Ірану в контексті збиття пасажирського літака авіакомпанії “МАУ”. Про це віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Член парламенту Ірану назвав збиття літака МАУ "гарною роботою": Україна вимагає пояснень

“Ми очікуємо негайних пояснень від Ірану з приводу цієї прикрої заяви. Вона демонструє повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на беззахисний цивільний літак”, — написав Пристайко.

Раніше прессекретар юридичного комітету парламенту Ірану Хассан Нороузі сказав, що іранські військові, збивши український літак, “добре виконали свою роботу”. З його слів, “літак рухався дуже підозріло”.

Літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ. Згодом в Ірані підтвердили, що літак МАУ було збито двома ракетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна досі не отримала “чорні скриньки” збитого літака МАУ: перемовини з Іраном тривають

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