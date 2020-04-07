Член парламента Ирана назвал сбитие самолета МАУ "хорошей работой": Украина требует объяснений

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57297 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66746 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80455 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79115 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102343 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84014 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102404 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105769 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130851 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Член парламента Ирана назвал сбитие самолета МАУ "хорошей работой": Украина требует объяснений

Член парламента Ирана назвал сбитие самолета МАУ "хорошей работой": Украина требует объяснений

Киев  •  УНН

 • 20319 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киев ждет немедленных объяснений от Исламской Республики Иран относительно заявления члена парламента страны о "хорошо выполненной работе" ВС Ирана в контексте сбития пассажирского самолета авиакомпании "МАУ". Об этом вице-премьер-министр Вадим Пристайко написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Мы ожидаем немедленных объяснений от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет”, — написал Пристайко.

Ранее пресс-секретарь юридического комитета парламента Ирана Хассан Нороузи сказал, что иранские военные, сбив украинский самолет, “хорошо выполнили свою работу”. По его словам, “самолет двигался очень подозрительно”.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина еще не получила “черные ящики” сбитого самолета МАУ: переговоры с Ираном продолжаются

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