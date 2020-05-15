Авиакатастрофа самолета МАУ в Украине надеются, что Иран безотлагательно расшифрует "черные ящики"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Украине надеются, что иранская сторона безотлагательно обеспечит расшифровку “черных ящиков” со сбитого Ираном самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
Так, 15 апреля состоялась совместная видео-встреча заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец и заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова с родственниками граждан Украины, погибших в результате сбивания Ираном самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752.
“Мы скорбим вместе с вами, для нас эта трагедия очень личная. Хочу вас заверить, что мы все вместе будем принимать меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получении надлежащей репарации и компенсации”, — отметил Енин.
Сообщается, что во время встречи родным погибших предоставили информацию о ходе технического и уголовного расследования, сотрудничество с другими пострадавшими государствами, в том числе по вопросу анализа черных ящиков с участием международных экспертов.
“Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, в том числе расшифровку черных ящиков”, — подчеркнул Енин.
Напомним, Кулеба обсудил с главой МИД Ирана доставку в Украину “черных ящиков” со сбитого самолета МАУ.