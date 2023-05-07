Авдіївка: ворог зранку обстріляв місто з “Градів”, танків та артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Зранку російські війська обстрілювали Авдіївку з "Градів", танків та ствольної артилерії. Про це Суспільному розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, пише УНН.
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"Ніч була більш менш спокійна. Зранку вони трошки завелись, чотири рази Градами обстріляли, двічі танками, кожен обстріл десь хвилин по 40 був, потім ствольна артилерія. Поранених чи загиблих немає", — розповів Барабаш.
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Голова МВА додав, що після обстрілу 5 травня, коли був зруйнований житловий будинок, вдалося дістати тіло чоловіка з-під завалів. Тіло літньої жінки, третьої загиблої внаслідок цього обстрілу дістати не змогли, вона залишилась під завалами.
Доповнення
Як стало відомо, найближчим часом усе цивільне населення евакуюють з Авдіївки.