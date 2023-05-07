Авдеевка: враг утром обстрелял город из "Градов", танков и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Утром российские войска обстреливали Авдеевку из "Градов", танков и ствольной артиллерии. Об этом Суспільному рассказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш, пишет УНН.
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"Ночь была более или менее спокойная. Утром они немножко завелись, четыре раза Градами обстреляли, дважды танками, каждый обстрел где-то минут по 40 был, потом ствольная артиллерия. Раненых или погибших нет", — рассказал Барабаш.
Детали
Глава МВА добавил, что после обстрела 5 мая, когда был разрушен жилой дом, удалось достать тело мужчины из-под завалов. Тело пожилой женщины, третьей погибшей в результате этого обстрела достать не смогли, она осталась под завалами.
Дополнение
Как стало известно, в ближайшее время все гражданское население эвакуируют из Авдеевки.