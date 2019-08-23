Аваков заявив про необхідність законодавчого врегулювання видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Питання незаконного видобутку та реалізації бурштину потребує врегулювання в законодавчій площині. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час колегії Міністерства внутрішніх справ, передає УНН із посиланням на Департаменту комунікацій МВС.
"Питання незаконного видобутку та реалізації бурштину потребує врегулювання в законодавчій площині. Це дозволить чітко визначити умови легалізації бурштинового бізнесу, регламентує та спростить дозвільні процедури, посилить кримінальну відповідальність за незаконне видобування мінералів", - сказав Аваков.
За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, важливим елементом вирішення цього питання може стати визнання бурштинових регіонів північних областей держави районами програми економічного розвитку.
"Унормування цього питання позитивно вплине і на покращення криміногенної ситуації. Закладе основи розвитку не лише бурштинової, але й інших галузей, сприятиме залученню додаткових інвестицій. Держава почне отримувати прибуток. При цьому буде забезпечено ефективний контроль за станом рекультивації земель, що дозволить уникнути екологічних наслідків", зазначив Князєв.
За його словами, з метою недопущення в зону видобутку бурштину протиправних елементів виставлено 14 блокпостів і утворено 7 поліцейських станцій. Це дозволило забезпечити належне реагування на повідомлення про незаконний видобуток.
"За фактом незаконного видобутку бурштину поліцією розпочато майже 300 проваджень. Понад 260 осіб притягнуто до кримінальної відповідальності. Вилучено близько 7 тонн каміння, вартість якого на чорному ринку коливається від 30 млн доларів", - сказав Князєв.
Нагадаємо, у Держгеонадрах вказали, що легалізація видобутку бурштину обійдеться Україні у 20-30 млн грн.