Атака на "Іван Хурс": в міноборони рф стверджують, що корабель нібито повернувся в Севастополь

Цитата

"Екіпаж СРК (середнього розвідувального корабля - КР) "Іван Хурс" Чорноморського флоту завершив плановий перехід із району виконання завдань до пункту постійної дислокації Севастополь, у пункті базування корабель поповнить матеріальні запаси, після чого продовжить виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні міноборони рф.

Контекст

російське міноборони 24 травня в чергове звинуватило ЗСУ нібито в атаці на один із найсучасніших військових кораблів-шпигунів у Чорному морі "Іван Хурс".

Хоч у міноборони рф стверджували, що атака нібито була безуспішною, на відео, що поширюють у соцмережах видно, що російський військовий корабель, ймовріно, був підбитий.

Довідка

"Іван Хурс" - розвідувальний корабель чорноморського флоту росії. Він був запущений у 2017 році та введений в експлуатацію у 2018 році.

Корабель оснащений різними комплексами радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, а також системами зв'язку для полегшення управління флотом. Заявлено, що корабель призначений для спостереження за системами ПРО, але точний склад обладнання не розкривається. Водночас через свою роль розвідувального корабля "Іван Хурс" оснащено кількома тумбовими кулеметними установками.