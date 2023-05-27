Атака на "Иван Хурс": в минобороны рф утверждают, что корабль якобы вернулся в Севастополь

Цитата

"Экипаж СРК (среднего разведывательного корабля - КР) "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь, в пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по назначению", - говорится в сообщении минобороны рф.

Контекст

российское минобороны 24 мая в очередной раз обвинило ВСУ якобы в атаке на один из самых современных военных кораблей-шпионов в Черном море "Иван Хурс".

Хотя в минобороны рф утверждали, что атака якобы была безуспешной, на видео, распространяемых в соцсетях видно, что российский военный корабль, вероятно, был подбит.

Справка

"Иван Хурс" - разведывательный корабль черноморского флота россии. Он был запущен в 2017 году и введен в эксплуатацию в 2018 году.

Корабль оснащен различными комплексами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, а также системами связи для облегчения управления флотом. Заявлено, что корабль предназначен для наблюдения за системами ПРО, но точный состав оборудования не раскрывается. В то же время из-за своей роли разведывательного корабля "Иван Хурс" оснащен несколькими тумбовыми пулеметными установками.