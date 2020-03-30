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Астрономи розробили шаблон для пошуку екзопланет телескопами наступного покоління

Астрономи розробили шаблон для пошуку екзопланет телескопами наступного покоління

Київ • УНН

 • 18641 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Астрономи з Корнельського університету створили спектральні шаблони земного середовища, що представляють п'ять ключових ер в еволюції планети, щоб допомогти в пошуку схожих на Землю екзопланет з використанням телескопів наступного покоління. Про це УНН повідомляє з посиланням на Astronomy Now.

Дослідження, проведене доцентом астрономії в Корнеллі і директором Інституту Карла Сагана Лізою Калтенеггер, а також докторантами Джеком Медденом і Зіфаном Ліном, було вперше опубліковано в Astrophysical Letters.

"Ці космічні і наземні телескопи нового покоління в поєднанні з нашими моделями дозволять нам ідентифікувати планети, подібні до нашої Землі, на відстані близько 50-100 світлових років", - сказала Калтенеггер.

"Використовуючи нашу власну Землю як приклад, ми змоделювали п'ять різних земних ер, щоб представити шаблон для того, як ми можемо відрізнити потенційну екзо-Землю від молодої пребіотичної Землі", - зазначила вона.

Моделі атмосфер відображають пребіотичне середовище Землі 3,9 мільярда років тому, планету без кисню 3,5 мільярда років тому і три інші моделі, що показують зростання кисню в атмосфері з 0,2 відсотка до сучасного рівня в 21 відсоток.

"Наша Земля і повітря, яким ми дихаємо, кардинально змінилися з тих пір, як Земля утворилася 4,5 мільярда років тому, і вперше в цій статті розглядається, як астрономи, які намагаються знайти світи, подібні до нашого, можуть виявити молоді, схожі на Землю , планети, .. використовуючи нашу власну історію Землі як шаблон", - додала дослідник.

Вона зазначила, що майбутні телескопи, такі як Дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії в Чилі і космічний телескоп НАСА Джеймса Вебба, повинні бути здатні спектроскопічно аналізувати атмосфери екзопланет в процесі переходу і, використовуючи шаблони Землі, можливо, розрізняти контрольні ознаки середовищ, в яких життя може бути можливим.

Нагадаємо, астрономи зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті, який поступився за силою лише Великому вибуху.

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