Астрономи розробили шаблон для пошуку екзопланет телескопами наступного покоління

Дослідження, проведене доцентом астрономії в Корнеллі і директором Інституту Карла Сагана Лізою Калтенеггер, а також докторантами Джеком Медденом і Зіфаном Ліном, було вперше опубліковано в Astrophysical Letters.

"Ці космічні і наземні телескопи нового покоління в поєднанні з нашими моделями дозволять нам ідентифікувати планети, подібні до нашої Землі, на відстані близько 50-100 світлових років", - сказала Калтенеггер.

"Використовуючи нашу власну Землю як приклад, ми змоделювали п'ять різних земних ер, щоб представити шаблон для того, як ми можемо відрізнити потенційну екзо-Землю від молодої пребіотичної Землі", - зазначила вона.

Моделі атмосфер відображають пребіотичне середовище Землі 3,9 мільярда років тому, планету без кисню 3,5 мільярда років тому і три інші моделі, що показують зростання кисню в атмосфері з 0,2 відсотка до сучасного рівня в 21 відсоток.

"Наша Земля і повітря, яким ми дихаємо, кардинально змінилися з тих пір, як Земля утворилася 4,5 мільярда років тому, і вперше в цій статті розглядається, як астрономи, які намагаються знайти світи, подібні до нашого, можуть виявити молоді, схожі на Землю , планети, .. використовуючи нашу власну історію Землі як шаблон", - додала дослідник.

Вона зазначила, що майбутні телескопи, такі як Дуже великий телескоп Європейської південної обсерваторії в Чилі і космічний телескоп НАСА Джеймса Вебба, повинні бути здатні спектроскопічно аналізувати атмосфери екзопланет в процесі переходу і, використовуючи шаблони Землі, можливо, розрізняти контрольні ознаки середовищ, в яких життя може бути можливим.

Нагадаємо, астрономи зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті, який поступився за силою лише Великому вибуху.