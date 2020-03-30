Астрономы разработали шаблон для поиска экзопланет телескопами следующего поколения

Исследование, проведенное доцентом астрономии в Корнелле и директором Института Карла Сагана Лизой Калтенеггер, а также докторантами Джеком Мэдденом и Зифаном Лином, было впервые опубликовано в Astrophysical Letters.

"Эти космические и наземные телескопы нового поколения в сочетании с нашими моделями позволят нам идентифицировать планеты, подобные нашей Земле, на расстоянии около 50-100 световых лет", - сказала Калтенеггер.

"Используя нашу собственную Землю в качестве примера, мы смоделировали пять различных земных эр, чтобы предоставить шаблон для того, как мы можем отличить потенциальную экзо-Землю от молодой пребиотической Земли", - отметила она.

Модели атмосфер отражают пребиотическую среду Земли 3,9 миллиарда лет назад, планету без кислорода 3,5 миллиарда лет назад и три другие модели, показывающие рост кислорода в атмосфере с 0,2 процента до современного уровня в 21 процент.

"Наша Земля и воздух, которым мы дышим, кардинально изменились с тех пор, как Земля образовалась 4,5 миллиарда лет назад, и впервые в этой статье рассматривается, как астрономы, пытающиеся найти миры, подобные нашему, могут обнаружить молодые, похожие на Землю, планеты,.. используя нашу собственную историю Земли в качестве шаблона", - добавила исследователь.

Она отметила, что будущие телескопы, такие как Чрезвычайно большой телескоп Европейской южной обсерватории в Чили и космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба, должны быть способны спектроскопически анализировать атмосферы экзопланет в процессе перехода и, используя шаблоны Земли, возможно, различать контрольные признаки сред, в которых жизнь может быть возможной.

Напомним, астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной, который уступил по силе лишь Большому взрыву.