Асоціація міст на чолі з Кличком закликала парламент не голосувати за законопроект 3275: доходи громад віддають великому бізнесу

Звернення до Президента, прем'єр-міністра та Верховної Ради підписали мери 23-х міст, включно з Києвом, Львів, Харків, Одесу та інших.

Нагадаємо, зазначеним законопроектом передбачається внести зміни до законодавчих актів в частині соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19.

В Асоціації міст законопроект назвали дискримінаційним: поки в усьому світі уряди підтримують місцеві громади, в Україні створюють умови, в яких великий бізнес буде отримувати надприбутки за рахунок доходів місцевих бюджетів.

"Всупереч позиції президента і прем'єр-міністра, яку вони задекларували на зустрічі з мерами, депутати виключають з доходів місцевих бюджетів плату за землю і майно, створюють несправедливі умови для бізнесу, позбавляють громадян коштів від оренди паїв, таким чином забезпечують окремому великому бізнесу надприбутки за рахунок податків до бюджетів всіх рівнів", - йдеться в зверненні.

Автори документа нагадали, що сьогодні саме органи місцевого самоврядування виплачують підвищені зарплати медикам, фінансують закупівлю ліків, масок, тестів, медобладнання. У разі ухвалення законопроекту № 3275, у громад не буде коштів на зарплати медикам, вчителям, соцпрацівникам, вихователям, працівникам транспорту і ЖКГ.

"У зв'язку з цим ми, мери міст, вимагаємо до голосування в сесійній залі провести засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і врахувати пропозиції Асоціації міст!", - підкреслив глава АМУ Віталій Кличко.

Нагадаємо, спікер ВРУ Дмитро Разумков анонсував розгляд законопроекту № 3275 на позачерговому засіданні Ради 30 березня. У числі співавторів скандального проекту - голова і перший заступник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев і Ярослав Железняк.