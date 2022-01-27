ARXiMed – захист здоров'я для себе та близьких
Київ • УНН
Зима у розпалі, і додатковий захист здоров'ю не завадить!
Найкраще, що можна зробити – придбати надійну медичну страховку. Страхова компанія ARX, багаторічний лідер на ринку страхових послуг, пропонує медичне страхування ARXiMed для фізичних осіб.
Компанія має різні види полісів, є з чого обирати. Представлено 5 пакетів: Bronze, Silver, Silver Plus, Gold та Gold Plus.
У кожен пакет входять:
• Медичний консьєрж
• Дистанційна консультації лікаря
• Швидка медична допомога 5 разів на рік
• Екстрена стаціонарна допомога
• ДІіагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) за наявності медичних показів до госпіталізації
Опція «Медичний консьєрж» пропонує цілодобовий кол-центр, підбір найкращого лікаря та клініки, супровід страхового випадку, рекомендації лікарів-координаторів щодо медичних питань, пошук медикаментів.
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Крім того, включено інші опції, в залежності від обраної програми страхування, відповідно до обраного розміру співоплати:
• Консультації лікарів в поліклініці/вдома
• Відкладене стаціонарне лікування
• Лабораторні дослідження
• Діагностування COVID-19 (ПЛР ТЕСТ) при наявності медичних показів в поліклініці чи в спеціалізованих лабораторіях
• Інструментальні дослідження,в тому числі при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19
• Медикаменти в поліклініці, у т.ч. при наявності лабораторно підтвердженого діагнозу COVID-19
Співоплата — це фіксований відсоток оплати за окремі види медичної допомоги або надання медикаментів. Розмір відсотку співоплати обирається клієнтом у момент підписання договору та може становити від 10% до 40% від вартості послуг. Наявність співоплати дає змогу обрати бажаний варіант покриття за найбільш привабливою ціною.
За програмою АRXіМed страхуються особи від 1 року до 75 років, залежно від обраного пакету. Договір укладається на 1 рік з можливістю поновлення на наступний рік. Період очікування 14 днів з початку дії договору (тільки на перший рік страхування, в разі поновлення договору покриття передбачено з першого дня).
ARX - лідер ринку українського страхування, стабільно входить у Топ-5 лідерів ринку з добровільного медичного страхування і продовжує нарощувати його частку в своєму портфелі.