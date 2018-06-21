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"Арсенал" оформив трансфер воротаря збірної Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Лондонський “Арсенал” посилив воротарську лінію, придбавши у леверкузенського “Байєра” Бернда Лено, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Вартість трансферу, а також деталі угоди 26-річного гравця залишились невідомими.

Відзначимо, що в крайньому сезоні Лено провів за “Байєр” 38 зустрічей в 12 з яких не пропустив жодного голу. Загалом німець захищав ворота “фармацевтів” протягом останніх 7 сезонів та провів за клуб 304 поєдинки у всіх турнірах.

Додамо також, Лено, який провів 6 поєдинків за збірну Німеччини (пропускає ЧС-2018), входить до топ-20 найдорожчих воротарів світу. Його трансферна вартість рівняється 20 млн. євро.

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