"Арсенал" оформив трансфер воротаря збірної Німеччини

Вартість трансферу, а також деталі угоди 26-річного гравця залишились невідомими.

Відзначимо, що в крайньому сезоні Лено провів за “Байєр” 38 зустрічей в 12 з яких не пропустив жодного голу. Загалом німець захищав ворота “фармацевтів” протягом останніх 7 сезонів та провів за клуб 304 поєдинки у всіх турнірах.

Додамо також, Лено, який провів 6 поєдинків за збірну Німеччини (пропускає ЧС-2018), входить до топ-20 найдорожчих воротарів світу. Його трансферна вартість рівняється 20 млн. євро.