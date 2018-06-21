"Арсенал" оформил трансфер вратаря сборной Германии

Стоимость трансфера, а также детали соглашения 26-летнего игрока остались неизвестными.

Отметим, что в крайнем сезоне Лено провел за “Байер” 38 встреч в 12 из которых не пропустил ни одного гола. В общем немец защищал ворота “фармацевтов” в течение последних 7 сезонов и провел за клуб 304 поединки во всех турнирах.

Добавим также, Лено, который провел 6 поединков за сборную Германии (пропускает ЧМ-2018), входит в топ-20 самых дорогих вратарей мира. Его трансферная стоимость равняется 20 млн. евро.