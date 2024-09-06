Армія рф вночі обстріляла селище на Донеччині, є загиблий
Київ • УНН
Армія рф обстріляла Райгородок, загинула людина. За добу ворог завдав 2716 ударів по Донеччині, пошкоджено 89 цивільних об'єктів у 14 населених пунктах, двоє загиблих, 12 поранених.
У Донецькій області у ніч на 6 вересня російські війська обстріляла селище Райгородок, внаслідок чого загинула людина, пошкоджені будинки. За минулу добу через обстріли рф в області двоє людей загинули, ще 12 - зазнали поранень. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
"Сьогодні о 01:30 відбувся обстріл селища Райгородок – загинула цивільна особа, пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу ворог завдав 2 716 ударів по лінії фронту та житловому сектору області.
Під вогнем перебували 14 населених пунктів Донеччини: міста Добропілля, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Слов’янськ, селища Велика Новосілка, Дробишеве, села Веселий Гай, Ганнівка, Іллінка, Красноярське, Маркове, Нова Полтавка, Пушкіне.
Пошкоджено 89 цивільних об’єктів - 65 житлових будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, магазин, АЗС, тваринницьке господарство, гаражі, автомобілі, критичну інфраструктуру.
Костянтинівка витримала п’ять ударів. Окупанти обстріляли місто двома авіабомбами "ФАБ-500" з модулем УМПК та артилерією - вбили людину, ще 9 цивільних осіб поранили. Руйнувань зазнали багатоквартирний і 26 приватних будинків, підприємство, адмінбудівля, АЗС, крамниця.
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