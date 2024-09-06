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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

Армия рф ночью обстреляла поселок в Донецкой области, есть погибший

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 08:01  •  6227 просмотра

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Армия рф обстреляла Райгородок, погиб человек. За сутки враг нанес 2716 ударов по Донецкой области, повреждено 89 гражданских объектов в 14 населенных пунктах, двое погибших, 12 раненых.

В Донецкой области в ночь на 6 сентября российские войска обстреляли поселок Райгородок, в результате чего погиб человек, повреждены дома. За минувшие сутки из-за обстрелов рф в области два человека погибли, еще 12 - получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

"Сегодня в 01:30 состоялся обстрел поселка Райгородок - погиб гражданский человек, повреждены по меньшей мере 5 частных домов", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки враг нанес 2 716 ударов по линии фронта и жилому сектору области.

Под огнем находились 14 населенных пунктов Донетчины: города Доброполье, Константиновка, Курахово, Покровск, Славянск, поселки Великая Новоселка, Дробышево, села Веселый Гай, Анновка, Ильинка, Красноярское, Марково, Новая Полтавка, Пушкино.

Повреждено 89 гражданских объектов - 65 жилых домов, админздания, учебное заведение, магазин, АЗС, животноводческое хозяйство, гаражи, автомобили, критическую инфраструктуру.

Константиновка выдержала пять ударов. Оккупанты обстреляли город двумя авиабомбами "ФАБ-500" с модулем УМПК и артиллерией - убили человека, еще 9 гражданских лиц ранены. Разрушениям подверглись многоквартирный и 26 частных домов, предприятие, админздание, АЗС, магазин.

Ворог завдав комбінованого удару по Слов’янську, влучив у будинки: виникла масштабна пожежа6 сентября 2024, 07:12 • 14352 просмотра

На Покровск войска рф сбросили бомбы "УМПБ Д-30 СМ" и "ФАБ-250" - травмированы двое жителей, повреждены объекты критической инфраструктуры.

В результате артиллерийского обстрела есть раненый в Новой Полтавке.

Три "ФАБа" российские захватчики направили на Доброполье, есть повреждения в промышленной зоне. Из-за попадания "ФАБа" в Анновке повреждены 8 частных домов и животноводческое хозяйство, в Веселой Роще - 5 домов.

Курахово враг атаковал из РСЗО "Ураган" и ствольной артиллерии - повреждены 3 многоквартирных и 4 частных дома, гаражный кооператив.

У Покровську залишається понад тисяча дітей попри евакуацію 4 сентября 2024, 13:30 • 22474 просмотра

Славянск подвергся комбинированному удару: БПЛА и крылатой ракетой "Х-35", повреждены 9 частных домов.

По Дробышево россия ударила тремя бомбами "ФАБ-500" с модулем УМПК и РСЗО "Смерч" - повредила 7 частных домов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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