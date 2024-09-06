Враг нанес комбинированный удар по Славянску, попал в дома: возник масштабный пожар

Вчера, 5 сентября, из-за вражеского удара в Восточном микрорайоне Славянска, что в Донецкой области, произошел масштабный пожар. Обошлось без жертв. Повреждены или уничтожены более 50 домов и школа. Об этом сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях, передает УНН.

"Комбинированный вражеский удар. Попадание в частные дома. Пожар. Из-за сильного ветра возник масштабный пожар. К сожалению, огонь не сразу удалось обуздать", - сообщил Вадим Лях.

На месте работало 20 единиц техники. Были задействованы более сотни специалистов ГСЧС, полиции, городской военной администрации. В результате 59 домов повреждены и уничтожены. Также пострадало здание школы. Обошлось без жертв.

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