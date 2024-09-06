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Ворог завдав комбінованого удару по Слов’янську, влучив у будинки: виникла масштабна пожежа

Київ • УНН

 • 20144 перегляди

У Слов'янську через ворожий обстріл виникла масштабна пожежа. Пошкоджено 59 будинків і школу, жертв немає. На місці працювало 20 одиниць техніки та понад 100 спеціалістів.

Вчора, 5 вересня, через ворожий удару Східному мікрорайоні Слов’янська, що на Донеччині, сталася масштабна пожежа. Обійшлося без жертв. Пошкоджено чи знищено понад 50 будинків і школа. Про це повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях, передає УНН.

"Комбінований ворожий удар. Влучання у приватні будинки. Загорання. Через сильний вітер виникла масштабна пожежа. На жаль, вогонь не відразу вдалося приборкати", - повідомив Вадим Лях.

На місці працювало 20 одиниць техніки. Були задіяні більше сотні спеціалістів ДСНС, поліції, міської військової адміністрації. В результаті 59 будинків пошкоджено та знищено. Також постраждала будівля школи. Обійшлося без жертв.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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