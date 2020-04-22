Аргентинця названо найбільш технічним футболістом в історії

Марадона випередив бразильця Роналдінью та нідерландця Йохана Кройфа.

"Марадона, можливо, найвеличніший гравець в історії, не в останню чергу через його здатність вальсувати повз кількох суперників одночасно. Просто погляньте на деякі кадри його виступів за "Наполі" або на тріумфальному чемпіонаті світу в складі збірної Аргентини. Навіть через всі ці роки дії аргентинця захоплюють дух", - йдеться в записі авторів рейтингу.

Примітно, що на 5-му місці опинився Ліонель Мессі, а Кріштіану Роналду не потрапив до десятки – 13 сходинка.

Як писав УНН, Марадона переніс операцію в минулому році.