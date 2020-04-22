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Аргентинця названо найбільш технічним футболістом в історії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Колишній легендарний футболіст збірної Аргентини Дієго Марадона став найбільш технічним футболістом в історії за версією givemesport, передає УНН.

Марадона випередив бразильця Роналдінью та нідерландця Йохана Кройфа.

"Марадона, можливо, найвеличніший гравець в історії, не в останню чергу через його здатність вальсувати повз кількох суперників одночасно. Просто погляньте на деякі кадри його виступів за "Наполі" або на тріумфальному чемпіонаті світу в складі збірної Аргентини. Навіть через всі ці роки дії аргентинця захоплюють дух", - йдеться в записі авторів рейтингу.

Примітно, що на 5-му місці опинився Ліонель Мессі, а Кріштіану Роналду не потрапив до десятки – 13 сходинка.

Як писав УНН, Марадона переніс операцію в минулому році.

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