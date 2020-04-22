Аргентинец назван самым техничным футболистом в истории
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Бывший легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона стал самым техничным футболистом в истории по версии givemesport, передает УНН.
Марадона опередил бразильца Роналдиньо и нидерландца Йохана Кройфа.
"Марадона, возможно, величайший игрок в истории, не в последнюю очередь из-за его способности вальсировать мимо нескольких соперников одновременно. Просто посмотрите на некоторые кадры его выступлений за "Наполи" или на триумфальном чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Даже через все эти годы действия аргентинца захватывают дух", - говорится в записи авторов рейтинга.
Примечательно, что на 5-м месте оказался Лионель Месси, а Криштиану Роналду не попал в десятку - 13 ступень.
Как писал УНН, Марадона перенес операцию в прошлом году.