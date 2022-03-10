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Арестович: ворог остаточно змінив тактику і перейшов до "сирійського варіанту"

Арестович: ворог остаточно змінив тактику і перейшов до "сирійського варіанту"

Київ • УНН

 • 179742 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російський окупант в Україні остаточно змінив тактику і перейшов до так званого "сирійського варіанту". Про це сказав на брифінгу в четвер радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

“Після вчорашнього удару російської авіації по ОРДЛО в пологовому будинку №2 в Маріуполі, стало зрозуміло що ворог остаточно змінив тактику, і будучи не в змозі нанести поразку нашим ЗСУ і іншим силам оборони на полі бою, перейшов, до так званого "сирійського варіанту". Тобто оточення і терор великих і малих міст, для того щоб спричинити найбільші страждання і найбільший психологічний вплив нашому цивільному населенню”, - сказав радник глави ОП.

Деталі

З його слів, наразі найбільш “потерпаючими” містами є Маріуполь, а також Харків, Охтирка і Миколаїв.

Арестович при цьому запевнив, що воєнно-політичне керівництво країни дуже добре знає, що відбувається, так само як і міжнародні організації; щоденно є спроби встановити гуманітарні коридори з багатьох міст, сьогодні вони запрацюють, в тому числі і з Маріуполя.

“Противник поки зриває евакуацію з Маріуполя, роблячи це свідомо. Тим не менш, у Маріуполі є захисники складу ЗСУ і інших сил оборони, які тримають оборону міста. Я думаю, ми зможемо зробити так, щоб цивільні були евакуйовані з Маріуполя, принаймні ми все зробимо для цього” – запевнив він.

Контекст

9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

Вчора було відомо про 17 поранених внаслідок авіаудару по пологовому будинку.

За інформацією станом на 10 березня, внаслідок авіаудару російських окупантів по пологовому будинку у Маріуполі загинуло троє людей, серед них одна дитина — дівчинка.

Українські Національні Новини

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