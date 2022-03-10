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Арестович: враг окончательно сменил тактику и перешел к "сирийскому варианту"

Киев • УНН

 • 179741 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Российский оккупант в Украине окончательно изменил тактику и перешел к так называемому "сирийскому варианту". Об этом сказал на брифинге в четверг советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

“После вчерашнего удара российской авиации по ОРДЛО в роддоме №2 в Мариуполе стало понятно, что враг окончательно сменил тактику, и будучи не в состоянии нанести поражение нашим ВСУ и другим силам обороны на поле боя, перешел к так называемому "сирийскому варианту". То есть окружение и террор больших и малых городов для того, чтобы вызвать наибольшие страдания и наибольшее психологическое воздействие нашему гражданскому населению”, - сказал советник главы ОП.

Детали

По его словам, сейчас наиболее “пострадавшими” городами являются Мариуполь, а также Харьков, Ахтырка и Николаев.

Арестович при этом заверил, что военно-политическое руководство страны очень хорошо знает, что происходит, так же как и международные организации. Ежедневно есть попытки установить гуманитарные коридоры из многих городов, сегодня они заработают, в том числе и из Мариуполя.

"Противник пока срывает эвакуацию из Мариуполя. Тем не менее, в Мариуполе есть защитники состава ВСУ и других сил обороны, которые держат оборону города. Я думаю, мы сможем сделать так, чтобы гражданские были эвакуированы из Мариуполя, по крайней мере мы все сделаем для этого” - заверил он.

Контекст

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленно разбомбили детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Вчера было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.

По информации по состоянию на 10 марта, в результате авиаудара российских оккупантов по роддому в Мариуполе погибло три человека, среди них один ребенок — девочка.

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