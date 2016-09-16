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Арбітражного керуючого викрили в Одесі на хабарі у півмільйона грн

Арбітражного керуючого викрили в Одесі на хабарі у півмільйона грн

Київ • УНН

 • 9992 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Одесі під час одержання 500 тисяч гривень хабара співробітники прокуратури спільно з поліцією затримали арбітражного керуючого. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Встановлено, що арбітражний керуючий підприємства, який є розпорядником майна ПАТ, вимагав та одержав хабар від представника цього підприємства.

"У вказану суму керуючий оцінив не оскарження ним у суді угод, укладених між двома суб’єктами господарювання, а також початок процедури переходу до ліквідації підприємства без санації. Також вказані особи планували приховати корупційні домовленості під виглядом удаваних договорів про поставку металу тощо", - повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці затримали правопорушника в Одесі під час одержання хабара, його спільника правоохоронці затримали у Кривому Розі.

Українські Національні Новини

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