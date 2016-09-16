Арбитражного управляющего разоблачили в Одессе на взятке в полмиллиона грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Одессе во время получения 500 тысяч гривен взятки сотрудники прокуратуры совместно с полицией задержали арбитражного управляющего. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Установлено, что арбитражный управляющий предприятия, который является распорядителем имущества ПАО, требовал и получил взятку от представителя этого предприятия.
"В указанную сумму управляющий оценил не обжалование им в суде соглашений, заключенных между двумя субъектами хозяйствования, а также начало процедуры перехода к ликвидации предприятия без санации. Также указанные лица планировали скрыть коррупционные договоренности под видом мнимых договоров о поставке металла и т.д.", - сообщили в прокуратуре.
Правоохранители задержали правонарушителя в Одессе во время получения взятки, его сообщника правоохранители задержали в Кривом Роге.