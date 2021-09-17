Арахамія назвав Денисову “уповноваженим з прав олігархів” і порівняв журналіста CNN з бабою Валею з пошти”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія назвав Омбудсмена Людмилу Денисову “уповноваженим з прав олігархів”, а журналіста CNN порівняв з “бабою Валею з пошти”. Про це він заявив в ефірі "Свобода слова з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.
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“Я просто пропоную перейменувати, ми прийдемо в Раду і я подам законопроект перейменувати уповноваженого з прав олігархів. Тому що не людей потрібно захищати права, а чомусь олігархів. Вони мільярдери”, — сказав Арахамія.
Крім того, Арахамія порівняв журналіста CNN з “бабою Валею з пошти”.
“Сьогодні на одному їх телеканалів в рядку написано провідний CNN проти закону про олігархів, я перепрошую завтра баба Валя з Укрпошти буде проти закону про олігархів, давайте ми самі розберемося. Я вам гарантую він (журналіст-ред.) Не читав цей закон, тому що на англійську його не перевели”, - заявив він.
Так, Шустером зазначив, що Фарід Рафік Закарія, якого Арахамія порівняв з бабою Валею з пошти дуже впливова людина в світі.
Додамо, що Фарід Рафік Закарія один з найвпливовіших і популярних американських політичних аналітиків, експерт в області міжнародних відносин.
Доповнення
Раніше Арахамія заявляв, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова і спікер парламенту Дмитро Разумков навмисне намагаються “збити” законопроект про олігархів.
Контекст
1 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Президента України Володимира Зеленського № 5559 про деоліхаргізацію.
Пізніше стало відомо, що Омбудсмен Людмила Денисова направила Голові парламенту Дмитру Разумкова лист з проханням направити законопроект про олігархів на перевірку до Венеціанської комісії. 10 вересня Разумков повідомив, що законопроект був відправлений туди на юридичну експертизу.
“Венеціанка” отримала запит України про експертизу законопроекту про олігархів.
На думку представника Президента в Конституційному Суді України Федора Веніславський, експертні висновки Венеціанської комісії мають рекомендаційний характер, а значить, не стануть на заваді прийняттю законопроекту “про олігархів”.