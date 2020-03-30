Арахамія: наразі не розглядається питання введення надзвичайного стану

Відповідаючи на питання, чи розглядається наразі введення надзвичайного стану в Україні, Арахамія зазначив: “Зараз ні”.

“Ми вважаємо, що поки є можливість зберігати надзвичайну ситуацію і не вводити надзвичайний стан будемо йти цим шляхом, бо надзвичайний стан — він може дуже руйнівно вразити економіку, і ми не хочемо цього допустити, бо карантині засоби... вони і так заважають розвитку економіки. В нас сервісна індустрія, вона тіньова у багатьох випадках, і є оцінка, що 600 тисяч людей тимчасово втратили роботу тільки у Києві”, — додав він.

Як раніше повідомлялося в УНН, введення надзвичайної ситуації в Україні не поставить хрест на економіці. Якщо Україна пройде виклик з коронавірусом, тоді карантин припинять достроково.