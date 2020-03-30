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Арахамія: наразі не розглядається питання введення надзвичайного стану

Арахамія: наразі не розглядається питання введення надзвичайного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Наразі в Україні не розглядається питання введення надзвичайного стану, так як це дуже руйнівно може вразити економіку. Про це заявив журналістам під Радою голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чи розглядається наразі введення надзвичайного стану в Україні, Арахамія зазначив: “Зараз ні”.

“Ми вважаємо, що поки є можливість зберігати надзвичайну ситуацію і не вводити надзвичайний стан будемо йти цим шляхом, бо надзвичайний стан — він може дуже руйнівно вразити економіку, і ми не хочемо цього допустити, бо карантині засоби... вони і так заважають розвитку економіки. В нас сервісна індустрія, вона тіньова у багатьох випадках, і є оцінка, що 600 тисяч людей тимчасово втратили роботу тільки у Києві”, — додав він.

Як раніше повідомлялося в УНН, введення надзвичайної ситуації в Україні не поставить хрест на економіці. Якщо Україна пройде виклик з коронавірусом, тоді карантин припинять достроково.

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