Шмигаль запевнив, що надзвичайна ситуація не поставить хрест на економіці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Введення надзвичайної ситуації в Україні не поставить хрест на економіці. Якщо Україна пройде виклик з коронавірусом, тоді карантин припинять достроково. Про це заявив у своєму відеозверненні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
“Надзвичайна ситуація, це не надзвичайний стан. Вона не порушує конституційні права та не ставить хрест на економіці. Перш за все, це про збільшення наших з вами спільних обов’язків для подолання епідемії”, — сказав Шмигаль.
За його словами, уряд зможе діяти швидше, бюрократичні питання не стануть перепоною для забезпечення здоров’я українців.
“Я впевнений, що ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться скоріше ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і надзвичайну ситуацію достроково”, — додав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.