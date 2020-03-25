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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79126 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93877 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101143 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100517 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 108140 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95311 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131264 просмотра

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Шмыгаль заверил, что чрезвычайная ситуация не поставит крест на экономике

Шмыгаль заверил, что чрезвычайная ситуация не поставит крест на экономике

Киев  •  УНН

 • 14150 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Введение чрезвычайной ситуации в Украине не поставит крест на экономике. Если Украина пройдет вызов с коронавирусом, тогда карантин прекратят досрочно. Об этом заявил в своем видеообращении Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Чрезвычайная ситуация, это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство сможет действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев.

"Я уверен, что мы пройдем этот вызов, и если это произойдет скорее чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно", - добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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