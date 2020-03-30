Арахамия: пока не рассматривается вопрос введения чрезвычайного положения

Отвечая на вопрос, рассматривается сейчас введении чрезвычайного положения в Украине, Арахамия отметил: “Сейчас нет”.

“Мы считаем, что пока есть возможность сохранять чрезвычайную ситуацию и не вводить чрезвычайное положение будем идти этим путем, потому что чрезвычайное положение — оно может очень разрушительно поразить экономику, и мы не хотим этого допустить, потому карантинные средства... они и так мешают развития экономики. У нас сервисная индустрия, она теневая во многих случаях, и есть оценка, 600 тысяч человек временно потеряли работу только в Киеве”, — добавил он.

Как ранее сообщалось в УНН введении чрезвычайной ситуации в Украине не поставит крест на экономике. Если Украина пройдет вызов с коронавируса, тогда карантин прекратят досрочно.