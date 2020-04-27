Арахамія: Чумак не дав головному офісу СБУ розслідувати вибухи в Балаклії

"17 січня наша ТСК звернулася до тоді Генерального прокурора Рябошапки з проханням перенести слідство, бо ми вважали, що воно упереджене, в центр, тобто в Київ, у головне управління СБУ. Тодішній виконувач обов'язків військового прокурора пан Чумак чомусь відмовився це робити. Сказав, що слідство нормальне, слідство триває. Хоча за два роки не було зроблено жодної слідчої дії", – зазначив він.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради відзвітувала щодо вибухів на складах боєприпасів. Документ присвячений вибухам у Балаклії, що відбулись на Харківщині весною 2017 року. Згідно з їх звіту справу фальсифікує СБУ.

Раніше повідомлялося, що слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року.