Арахамія: Чумак не дав головному офісу СБУ розслідувати вибухи в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тимчасова слідча комісії з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів 17 січня просила перенести слідство щодо вибухів складів у харківській Балаклії у генеральне управління СБУ, проте тодішній в. о. військового прокурора Віктор Чумак відмовився це робити. Про це під час брифінгу повідомив голова Тимчасової слідчої комісії, лідер фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
"17 січня наша ТСК звернулася до тоді Генерального прокурора Рябошапки з проханням перенести слідство, бо ми вважали, що воно упереджене, в центр, тобто в Київ, у головне управління СБУ. Тодішній виконувач обов'язків військового прокурора пан Чумак чомусь відмовився це робити. Сказав, що слідство нормальне, слідство триває. Хоча за два роки не було зроблено жодної слідчої дії", – зазначив він.
Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради відзвітувала щодо вибухів на складах боєприпасів. Документ присвячений вибухам у Балаклії, що відбулись на Харківщині весною 2017 року. Згідно з їх звіту справу фальсифікує СБУ.
Раніше повідомлялося, що слідча комісія Верховної Ради України, що займається розслідуванням обставин пожеж на п’яти складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки, просить продовжити терміни своєї роботи ще на пів року.