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Арахамия: Чумак не дал главному офису СБУ расследовать взрывы в Балаклее

Киев  •  УНН

 • 11530 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Временная следственная комиссии по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов 17 января просила перенести следствие по взрывам складов в харьковской Балаклее в генеральное управление СБУ, однако тогдашний в. о. военного прокурора Виктор Чумак отказался это делать. Об этом во время брифинга сообщил глава Временной следственной комиссии, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"17 января наша ВСК обратилась к тогда Генеральному прокурору Рябошапке с просьбой перенести следствие, потому что мы считали, что оно предвзятое, в центр, то есть в Киев, в главное управление СБУ. Тогдашний исполняющий обязанности военного прокурора господин Чумак почему-то отказался это делать. Сказал, что следствие нормальное, следствие продолжается. Хотя за два года не было сделано ни одного следственного действия", - отметил он.

Напомним, Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады отчиталась по взрывам на складах боеприпасов. Документ посвящен взрывам в Балаклее, которые произошли в Харьковской области весной 2017 года. Согласно их отчету дело фальсифицирует СБУ.

Ранее сообщалось, что следственная комиссия Верховной Рады Украины, занимающаяся расследованием обстоятельств пожаров на пяти складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы, просит продлить сроки своей работы еще на полгода.

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