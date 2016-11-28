Аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У разі віялових відключень світла, аптеки, а власне ліки, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, опиняються під загрозою. Якщо аптечний заклад не забезпечений генератором, який підтримує температуру в холодильнику на випадок відключення електроенергії, то низка медпрепаратів можуть за короткий проміжок часу просто перетворитися на отруту. Разом з тим, аптеки через мораторій, у тому числі і на предмет наявності генераторів, вже давно ніхто не контролює і не перевіряє. Про це у коментарі УНН розповів голова правління громадської організації “Всеукраїнська фармацевтична палата”, член ради Міжнародної федерації фармацевтів Клімов Олег.
За словами експерта, всі ліки, які зберігаються із порушенням температурного режиму стають непридатними до вживання пацієнтами.
“Справа в тому, що препарат, який буде зберігатися із порушенням температурного режиму — перетворюється на отруйну речовину. Його вживати категорично заборонено. Є препарати, які мають відповідні датчики, там, де дуже прискіпливі вимоги до температурного режиму.
А взагалі, ліки, які зберігається без холодильника і коли температурний режим порушено, то їх візуально дуже важко визначити: чи вони зіпсовані, чи ні. Але ефекту (від зіпсованих медпрепаратів — ред.) може бути або нуль, або куди гірше, — можуть бути побічні дії, і буде незрозуміло звідки вони з’явилися. Це дуже небезпечне явище”, — сказав він.
При цьому, О.Клімов пояснив, що питання якості ліків, які продаються в аптеках, треба ставити не тільки до власників аптечних установ, але й до держаних керівників.
“Щодо віялових відключень, то питання, мабуть, потрібно ставити до керівників держави. Ці генератори (для підтримку роботи холодильників в аптеках у разі відключення електропостачання — ред.) коштують 15 — 16 тис. грн. І от скажіть, будь-ласка, чому бізнес має брати на себе відповідальність за недолугість влади? Влада просто зобов’язана забезпечувати електроенергією, бо всі ж платять гроші, а вони нам отаке готують (віялові відключення — ред.)”, — зазначив експерт.
За його словами, наявність генераторів в аптечних установах ніхто не перевіряє, через мораторій. Держлікслужба, яка відповідає за якість ліків, позбавлена можливості проконтролювати це питання. Але, якщо аптека генератору не має, то ризик псування ліків порівнює 100%.
“Не ризики, а 100% гарантія того, що лікарський препарат, який звергається у невідповідності до умов зберігання, він приймає статус отруйної речовини. Якщо ферментний препарат має зберігатися при певній температурі, а його зберігатимуть при кімнатній, там можуть розвиватися мікроорганізми. А мікроорганізми умовно розвиваються 12 — 13 днів. Але візуально відразу побачити цього не можна. Так таблетки наприклад, змінюють колір. А що у гелі чи у мазі, то треба брати на дослідження. Це має робити Державна служба з питань контролю якості лікарських засобів, якій нинішньою владою заборонено перевіряти та контролювати якості ліків, що зберігаються в аптеках. Чому влада заборонила службі, яка повинна займатися контролем якості лікарських засобів займатися цим питанням? В Європі немає жодної країни, де відбувалося би щось подібне. Я, особисто як голова Фармпалати написав листа на ім’я прем’єр — міністра з цього приводу”, — розповів О.Клімов, і додав, що через безконтрольність ринку лікарських засобів українці вже три роки “виступають у вигляді дослідних мавп”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта, на Київську область можуть чекати віялові відключення світла. Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.
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