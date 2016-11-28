Аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту - експерт

За словами експерта, всі ліки, які зберігаються із порушенням температурного режиму стають непридатними до вживання пацієнтами.

“Справа в тому, що препарат, який буде зберігатися із порушенням температурного режиму — перетворюється на отруйну речовину. Його вживати категорично заборонено. Є препарати, які мають відповідні датчики, там, де дуже прискіпливі вимоги до температурного режиму.

А взагалі, ліки, які зберігається без холодильника і коли температурний режим порушено, то їх візуально дуже важко визначити: чи вони зіпсовані, чи ні. Але ефекту (від зіпсованих медпрепаратів — ред.) може бути або нуль, або куди гірше, — можуть бути побічні дії, і буде незрозуміло звідки вони з’явилися. Це дуже небезпечне явище”, — сказав він.

При цьому, О.Клімов пояснив, що питання якості ліків, які продаються в аптеках, треба ставити не тільки до власників аптечних установ, але й до держаних керівників.

“Щодо віялових відключень, то питання, мабуть, потрібно ставити до керівників держави. Ці генератори (для підтримку роботи холодильників в аптеках у разі відключення електропостачання — ред.) коштують 15 — 16 тис. грн. І от скажіть, будь-ласка, чому бізнес має брати на себе відповідальність за недолугість влади? Влада просто зобов’язана забезпечувати електроенергією, бо всі ж платять гроші, а вони нам отаке готують (віялові відключення — ред.)”, — зазначив експерт.

За його словами, наявність генераторів в аптечних установах ніхто не перевіряє, через мораторій. Держлікслужба, яка відповідає за якість ліків, позбавлена можливості проконтролювати це питання. Але, якщо аптека генератору не має, то ризик псування ліків порівнює 100%.

“Не ризики, а 100% гарантія того, що лікарський препарат, який звергається у невідповідності до умов зберігання, він приймає статус отруйної речовини. Якщо ферментний препарат має зберігатися при певній температурі, а його зберігатимуть при кімнатній, там можуть розвиватися мікроорганізми. А мікроорганізми умовно розвиваються 12 — 13 днів. Але візуально відразу побачити цього не можна. Так таблетки наприклад, змінюють колір. А що у гелі чи у мазі, то треба брати на дослідження. Це має робити Державна служба з питань контролю якості лікарських засобів, якій нинішньою владою заборонено перевіряти та контролювати якості ліків, що зберігаються в аптеках. Чому влада заборонила службі, яка повинна займатися контролем якості лікарських засобів займатися цим питанням? В Європі немає жодної країни, де відбувалося би щось подібне. Я, особисто як голова Фармпалати написав листа на ім’я прем’єр — міністра з цього приводу”, — розповів О.Клімов, і додав, що через безконтрольність ринку лікарських засобів українці вже три роки “виступають у вигляді дослідних мавп”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта, на Київську область можуть чекати віялові відключення світла. Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.

З аналогічних причин, вимикати електропостачання, можуть у різних регіонах країни.

Разом з тим, населені пункти країни періодично залишаються без електропостачання через аварії та стихії.

Так, вчора, два населених пункти на Львівщині залишилися без електроенергії через спиляне дерево.

А станом на ранок 15 листопада знеструмленими залишаються 128 населених пунктів у 5 областях України.