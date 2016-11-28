Аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту - експерт

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 76274 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 91438 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 93267 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 97649 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 107183 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 160152 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 73301 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 157340 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111029 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69797 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.2м/с
50%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 9928 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 13011 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 10584 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 8376 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 10519 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 76286 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 160164 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 181140 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 157352 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 268023 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 99024 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 101350 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 45747 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48982 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 63484 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту - експерт

Київ • УНН

 • 43096 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У разі віялових відключень світла, аптеки, а власне ліки, які потребують спеціального температурного режиму зберігання, опиняються під загрозою. Якщо аптечний заклад не забезпечений генератором, який підтримує температуру в холодильнику на випадок відключення електроенергії, то низка медпрепаратів можуть за короткий проміжок часу просто перетворитися на отруту. Разом з тим, аптеки через мораторій, у тому числі і на предмет наявності генераторів, вже давно ніхто не контролює і не перевіряє. Про це у коментарі УНН розповів голова правління громадської організації “Всеукраїнська фармацевтична палата”, член ради Міжнародної федерації фармацевтів Клімов Олег.

Аптеки, що не мають генераторів на випадок перебоїв зі світлом, замість ліків можуть продавати отруту - експерт

За словами експерта, всі ліки, які зберігаються із порушенням температурного режиму стають непридатними до вживання пацієнтами.

“Справа в тому, що препарат, який буде зберігатися із порушенням температурного режиму — перетворюється на отруйну речовину. Його вживати категорично заборонено. Є препарати, які мають відповідні датчики, там, де дуже прискіпливі вимоги до температурного режиму.

А взагалі, ліки, які зберігається без холодильника і коли температурний режим порушено, то їх візуально дуже важко визначити: чи вони зіпсовані, чи ні. Але ефекту (від зіпсованих медпрепаратів — ред.) може бути або нуль, або куди гірше, — можуть бути побічні дії, і буде незрозуміло звідки вони з’явилися. Це дуже небезпечне явище”, — сказав він.

При цьому, О.Клімов пояснив, що питання якості ліків, які продаються в аптеках, треба ставити не тільки до власників аптечних установ, але й до держаних керівників.

“Щодо віялових відключень, то питання, мабуть, потрібно ставити до керівників держави. Ці генератори (для підтримку роботи холодильників в аптеках у разі відключення електропостачання — ред.) коштують 15 — 16 тис. грн. І от скажіть, будь-ласка, чому бізнес має брати на себе відповідальність за недолугість влади? Влада просто зобов’язана забезпечувати електроенергією, бо всі ж платять гроші, а вони нам отаке готують (віялові відключення — ред.)”, — зазначив експерт.

За його словами, наявність генераторів в аптечних установах ніхто не перевіряє, через мораторій. Держлікслужба, яка відповідає за якість ліків, позбавлена можливості проконтролювати це питання. Але, якщо аптека генератору не має, то ризик псування ліків порівнює 100%.

“Не ризики, а 100% гарантія того, що лікарський препарат, який звергається у невідповідності до умов зберігання, він приймає статус отруйної речовини. Якщо ферментний препарат має зберігатися при певній температурі, а його зберігатимуть при кімнатній, там можуть розвиватися мікроорганізми. А мікроорганізми умовно розвиваються 12 — 13 днів. Але візуально відразу побачити цього не можна. Так таблетки наприклад, змінюють колір. А що у гелі чи у мазі, то треба брати на дослідження. Це має робити Державна служба з питань контролю якості лікарських засобів, якій нинішньою владою заборонено перевіряти та контролювати якості ліків, що зберігаються в аптеках. Чому влада заборонила службі, яка повинна займатися контролем якості лікарських засобів займатися цим питанням? В Європі немає жодної країни, де відбувалося би щось подібне. Я, особисто як голова Фармпалати написав листа на ім’я прем’єр — міністра з цього приводу”, — розповів О.Клімов, і додав, що через безконтрольність ринку лікарських засобів українці вже три роки “виступають у вигляді дослідних мавп”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта, на Київську область можуть чекати віялові відключення світла.  Зокрема, це можливо, у разі холодної зими.

З аналогічних причин, вимикати електропостачання, можуть у різних регіонах країни.

Разом з тим, населені пункти країни періодично залишаються без електропостачання через аварії та стихії.

Так, вчора, два населених пункти на Львівщині залишилися без електроенергії через спиляне дерево.

А станом на ранок 15 листопада знеструмленими залишаються 128 населених пунктів у 5 областях України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$65.10
Bitcoin
$85,486.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,248.24
Ethereum
$1,640.59