Аптеки, не имеющие генераторов на случай перебоев со светом, вместо лекарств могут продавать яд - эксперт

По словам эксперта, все лекарства, которые хранятся с нарушением температурного режима становятся непригодными к употреблению пациентами.

"Дело в том, что препарат, который будет храниться с нарушением температурного режима - превращается в ядовитое вещество. Его употреблять категорически запрещено. Есть препараты, которые имеют соответствующие датчики, там, где очень придирчивые требования к температурному режиму.

А вообще, лекарства, которые хранятся без холодильника и когда температурный режим нарушен, то их визуально очень трудно определить: они испорчены или нет. Но эффекта (от испорченных медпрепаратов - ред.) может быть либо ноль, либо куда хуже - могут быть побочные действия, и будет непонятно откуда они появились. Это очень опасное явление", - сказал он.

При этом, О.Климов пояснил, что вопрос качества лекарств, которые продаются в аптеках, надо ставить не только к владельцам аптечных учреждений, но и к государственным руководителям.

"Относительно веерных отключений, то вопрос, видимо, нужно ставить к руководителям государства. Эти генераторы (для поддержки работы холодильников в аптеках в случае отключения электроснабжения - ред.) стоят 15 - 16 тыс. грн. И вот скажите, пожалуйста, почему бизнес должен брать на себя ответственность за несостоятельность власти? Власть просто обязана обеспечивать электроэнергией, потому что все платят деньги, а они нам такое готовят (веерные отключения - ред.)", - отметил эксперт.

По его словам, наличие генераторов в аптечных учреждениях никто не проверяет, из-за моратория. Гослекслужба, которая отвечает за качество лекарств, лишена возможности проконтролировать этот вопрос. Но, если аптека генератора не имеет, то риск порчи лекарств сравнивает 100%.

"Не риски, а 100% гарантия того, что лекарственный препарат, который хранится в несоответствии условиям хранения, он принимает статус ядовитого вещества. Если ферментный препарат должен храниться при определенной температуре, а его хранят при комнатной, там могут развиваться микроорганизмы. А микроорганизмы условно развиваются 12-13 дней. Но визуально сразу увидеть этого нельзя. Так таблетки например, меняют цвет. А что в геле или в мази, надо брать на исследование. Это должна делать Государственная служба по контролю качества лекарственных средств, которой нынешней властью запрещено проверять и контролировать качество лекарств, хранящихся в аптеках. Почему власти запретили службе, которая должна заниматься контролем качества лекарственных средств заниматься этим вопросом? В Европе нет ни одной страны, где происходило бы нечто подобное. Я лично как глава Фармпалаты написал письмо на имя Премьер-министра по этому поводу", - рассказал О.Климов, и добавил, что из-за бесконтрольности рынка лекарственных средств украинцы уже три года "выступают в виде подопытных обезьян".

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта, в Киевской области могут быть веерные отключения света. В частности, это может быть в случае холодной зимы.

По аналогичным причинам, выключать электроснабжение, могут в разных регионах страны.

Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварий и стихий.

Так, вчера, два населенных пункта во Львовской области остались без электроэнергии из-за спиленного дерева.

А по состоянию на утро 15 ноября обесточенными остаются 128 населенных пунктов в 5 областях Украины.