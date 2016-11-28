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Аптеки, не имеющие генераторов на случай перебоев со светом, вместо лекарств могут продавать яд - эксперт

Киев • УНН

 • 43096 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В случае веерных отключений света, аптеки, а собственно лекарства, которые требуют специального температурного режима хранения, оказываются под угрозой. Если аптечное учреждение не обеспечено генератором, который поддерживает температуру в холодильнике на случай отключения электроэнергии, то ряд медпрепаратов могут за короткий промежуток времени просто превратиться в яд. Вместе с тем, аптеки из-за моратория, в том числе и на предмет наличия генераторов, уже давно никто не контролирует и не проверяет. Об этом в комментарии УНН рассказал глава правления общественной организации "Всеукраинская фармацевтическая палата", член совета Международной федерации фармацевтов Климов Олег.

Аптеки, не имеющие генераторов на случай перебоев со светом, вместо лекарств могут продавать яд - эксперт

По словам эксперта, все лекарства, которые хранятся с нарушением температурного режима становятся непригодными к употреблению пациентами.

"Дело в том, что препарат, который будет храниться с нарушением температурного режима - превращается в ядовитое вещество. Его употреблять категорически запрещено. Есть препараты, которые имеют соответствующие датчики, там, где очень придирчивые требования к температурному режиму.

А вообще, лекарства, которые хранятся без холодильника и когда температурный режим нарушен, то их визуально очень трудно определить: они испорчены или нет. Но эффекта (от испорченных медпрепаратов - ред.) может быть либо ноль, либо куда хуже - могут быть побочные действия, и будет непонятно откуда они появились. Это очень опасное явление", - сказал он.

При этом, О.Климов пояснил, что вопрос качества лекарств, которые продаются в аптеках, надо ставить не только к владельцам аптечных учреждений, но и к государственным руководителям.

"Относительно веерных отключений, то вопрос, видимо, нужно ставить к руководителям государства. Эти генераторы (для поддержки работы холодильников в аптеках в случае отключения электроснабжения - ред.) стоят 15 - 16 тыс. грн. И вот скажите, пожалуйста, почему бизнес должен брать на себя ответственность за несостоятельность власти? Власть просто обязана обеспечивать электроэнергией, потому что все платят деньги, а они нам такое готовят (веерные отключения - ред.)", - отметил эксперт.

По его словам, наличие генераторов в аптечных учреждениях никто не проверяет, из-за моратория. Гослекслужба, которая отвечает за качество лекарств, лишена возможности проконтролировать этот вопрос. Но, если аптека генератора не имеет, то риск порчи лекарств сравнивает 100%.

"Не риски, а 100% гарантия того, что лекарственный препарат, который хранится в несоответствии условиям хранения, он принимает статус ядовитого вещества. Если ферментный препарат должен храниться при определенной температуре, а его хранят при комнатной, там могут развиваться микроорганизмы. А микроорганизмы условно развиваются 12-13 дней. Но визуально сразу увидеть этого нельзя. Так таблетки например, меняют цвет. А что в геле или в мази, надо брать на исследование. Это должна делать Государственная служба по контролю качества лекарственных средств, которой нынешней властью запрещено проверять и контролировать качество лекарств, хранящихся в аптеках. Почему власти запретили службе, которая должна заниматься контролем качества лекарственных средств заниматься этим вопросом? В Европе нет ни одной страны, где происходило бы нечто подобное. Я лично как глава Фармпалаты написал письмо на имя Премьер-министра по этому поводу", - рассказал О.Климов, и добавил, что из-за бесконтрольности рынка лекарственных средств украинцы уже три года "выступают в виде подопытных обезьян".

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта, в Киевской области могут быть веерные отключения света. В частности, это может быть в случае холодной зимы.

По аналогичным причинам, выключать электроснабжение, могут в разных регионах страны.

Вместе с тем, населенные пункты страны периодически остаются без электроснабжения из-за аварий и стихий.

Так, вчера, два населенных пункта во Львовской области остались без электроэнергии из-за спиленного дерева.

А по состоянию на утро 15 ноября обесточенными остаются 128 населенных пунктов в 5 областях Украины.

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