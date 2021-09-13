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Apple вже завтра може презентувати перший iPhone з 1 терабайтом пам’яті

Apple вже завтра може презентувати перший iPhone з 1 терабайтом пам’яті

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Завтра, 14 вересня, американська компанія Apple, імовірно, презентує перший iPhone із внутрішньою пам’яттю 1 Тб. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

За даними аналітика Мінг-Чі Куо, нові iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max матимуть пам'ять 1 Тб. Окрім цього, обсяг внутрішньої пам'яті в моделях iPhone 13 і iPhone 13 mini починатиметься від 128 ГБ, а не від 64 ГБ.

Прогнозують, що компанія Apple у вівторок презентує AirPods 3. Однак також планують і далі продавати AirPods 2.

Зазначають, що нові телефони такого самого розміру, що й торішні пристрої, але зі швидшим процесором, покращеною камерою з надширококутним об'єктивом і кращим оптичним зумом для відеозапису.

Презентацію нових моделей iPhone розпочнуть 14 вересня о 13:00 за східноєвропейським часом, її транслюватимуть в Apple Park.

Нагадаємо

Американська компанія Apple планує встановлювати на iPhone програмне забезпечення з виявлення зображень жорстокого поводження з дітьми та порнографії. 

Система безперервно скануватиме фотографії та відео користувачів iPhone і порівнювати їх з наявною базою. Завдяки новій системі, кожній фотографії надаватимуть “ваучер безпеки”, на якому буде позначено, чи є зображення підозрілим. Щойно певна кількість знімків отримуватиме позначку підозрілих, Apple дозволить розшифрувати їх. Як відомо, у разі виявленя незаконних фото або відео, відомості про це передаватимуться відповідним органам.

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