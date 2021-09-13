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Apple уже завтра может представить первый iPhone с 1 терабайтом памяти

Киев  •  УНН

 • 21313 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Завтра, 14 сентября, американская компания Apple, вероятно, представит первый iPhone со внутренней памятью 1 Тб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

По данным аналитика Минг-Чи Куо, новые iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут иметь память 1 Тб. Кроме этого, объем внутренней памяти в моделях iPhone 13 и iPhone 13 mini будет начинаться от 128 ГБ, а не от 64 ГБ.

Прогнозируют, что компания Apple во вторник представит AirPods 3. Однако также планируют и дальше продавать AirPods 2.

Отмечают, что новые телефоны такого же размера, как и прошлогодние устройства, но с более быстрым процессором, улучшенной камерой со сверхширокоугольным объективом и лучшим оптическим зумом для видеозаписи.

Презентацию новых моделей iPhone начнут 14 сентября в 13:00 по восточноевропейскому времени, ее будут транслировать в Apple Park.

Напомним

Американская компания Apple планирует устанавливать на iPhone программное обеспечение по выявлению изображений жестокого обращения с детьми и порнографии.

Система будет непрерывно сканировать фотографии и видео пользователей iPhone и сравнивать их с имеющейся базой. Благодаря новой системе, каждой фотографии будет присваиваться "ваучер безопасности", на котором будет обозначено, является ли изображение подозрительным. Как только определенное количество снимков будет получать отметку подозрительных, Apple позволит расшифровать их. Как известно, при обнаружении незаконных фото или видео, сведения об этом будут передаваться соответствующим органам.

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