Apple видалила додаток, що дозволяв відстежувати переміщення поліції в Гонконзі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Американська компанія Apple видалила з App Store додаток, який використовували учасники протесту в Гонконзі, щоб відстежувати місцезнаходження поліцейських. Про це в четвер повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Відзначається, що Apple провела розслідування, отримавши безліч відгуків з приводу застосування HKmap.live, в якому на карті були відзначені локації, де знаходяться поліцейські. За підсумками перевірки компанія з’ясувала, що додаток “використовували такими способами, що загрожували правоохоронним органам і жителям Гонконгу”. Після цього було прийнято рішення видалити додаток з App Store.
За даними агентства, зловмисники могли використовувати HKmap.live, щоб влаштовувати засідки на поліцейських, а також для того, щоб планувати напади на місцевих жителів в місцях, де поблизу немає співробітників правоохоронних органів.
Розробник програми не став коментувати ситуацію агентству.
Нагадаємо, раніше Китай звинуватив Apple у підтримці демонстрантів.