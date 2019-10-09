Китай звинуватив Apple у підтримці демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Китайська "Народна газета", яка є органом правлячої Комуністичної партії, у своїй публікації звинуватила американську компанію Apple у підтримці демонстрантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на AFP.
Державні ЗМІ Китаю звинуватили Apple у підтримці продемократичних демонстрантів у середу, попередивши, що американський технологічний гігант постраждає від наслідків свого "нерозумного і нерозсудливого" рішення. У газеті People's Daily ("Народна газета" - ред.), яка є рупором правлячої Комуністичної партії, йшлося про додаток, який є в магазині Apple і який, за даними газети, допомагає протестувальникам ідентифікувати поліцію у Гонконзі, пише видання.
"Схвалення Apple додатку явно допомагає повстанцям", - наводить агентство уривок із публікації.
"Картографічний додаток – це лише верхівка айсбергу", - йдеться також у матеріалі.
У ньому також йдеться, що у Apple Music Store з’явилася пісня, яка пропагує "Незалежність Гонконгу".
"Ніхто не хоче втягувати Apple у затяжні заворушення у Гонконзі. Але в людей є причини вважати, що Apple змішує бізнес і політику, і навіть незаконні дії", - пише газета.
Повідомляється, що раніше подібних утисків вже зазнала Американська баскетбольна асоціація, після того, як генеральний директор "Ракет Хьюстона" Деріл Морей написав у Twitter повідомлення на підтримку протестувальників. Ювелірний бренд США Tiffany і гонконзький перевізник Cathay Pacific також піддалися різкій критиці у Китаї, пише агентство.
Нагадаємо, поліція Гонконгу затримала 77 людей за порушення "антимаскового" закону.