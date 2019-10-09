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Китай обвинил Apple в поддержке демонстрантов

Киев • УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Китайская "Народная газета", которая является органом правящей Коммунистической партии, в своей публикации обвинила американскую компанию Apple в поддержке демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Китай обвинил Apple в поддержке демонстрантов

Государственные СМИ Китая обвинили Apple в поддержке продемократических демонстрантов в среду, предупредив, что американский технологический гигант пострадает от последствий своего "неразумного и безрассудного" решения. В газете People's Daily ("Народная газета" - ред.), которая является рупором правящей Коммунистической партии, речь шла о приложении, которое есть магазине Apple и который, по данным газеты, помогает протестующим идентифицировать полицию в Гонконге, пишет издание.

"Одобрение Apple приложения явно помогает повстанцам", - приводит агентство отрывок из публикации.

"Картографический приложение - это лишь верхушка айсберга", - говорится также в материале.

В нем также говорится, что в Apple Music Store появилась песня, которая пропагандирует "Независимость Гонконга".

"Никто не хочет втягивать Apple в затяжные беспорядки в Гонконге. Но у людей есть основания полагать, что Apple смешивает бизнес и политику, и даже незаконные действия", - пишет газета.

Сообщается, что ранее подобным притеснениям уже подверглась Американская баскетбольная ассоциация, после того, как генеральный директор "Ракет Хьюстона" Дэрил Морей написал в Twitter сообщение в поддержку протестующих. Ювелирный бренд США Tiffany и гонконгский перевозчик Cathay Pacific также подверглись резкой критике в Китае, пишет агентство.

Напомним, полиция Гонконга задержала 77 человек за нарушение "антимаскового" закона.

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