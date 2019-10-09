Китай обвинил Apple в поддержке демонстрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Китайская "Народная газета", которая является органом правящей Коммунистической партии, в своей публикации обвинила американскую компанию Apple в поддержке демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Государственные СМИ Китая обвинили Apple в поддержке продемократических демонстрантов в среду, предупредив, что американский технологический гигант пострадает от последствий своего "неразумного и безрассудного" решения. В газете People's Daily ("Народная газета" - ред.), которая является рупором правящей Коммунистической партии, речь шла о приложении, которое есть магазине Apple и который, по данным газеты, помогает протестующим идентифицировать полицию в Гонконге, пишет издание.
"Одобрение Apple приложения явно помогает повстанцам", - приводит агентство отрывок из публикации.
"Картографический приложение - это лишь верхушка айсберга", - говорится также в материале.
В нем также говорится, что в Apple Music Store появилась песня, которая пропагандирует "Независимость Гонконга".
"Никто не хочет втягивать Apple в затяжные беспорядки в Гонконге. Но у людей есть основания полагать, что Apple смешивает бизнес и политику, и даже незаконные действия", - пишет газета.
Сообщается, что ранее подобным притеснениям уже подверглась Американская баскетбольная ассоциация, после того, как генеральный директор "Ракет Хьюстона" Дэрил Морей написал в Twitter сообщение в поддержку протестующих. Ювелирный бренд США Tiffany и гонконгский перевозчик Cathay Pacific также подверглись резкой критике в Китае, пишет агентство.
Напомним, полиция Гонконга задержала 77 человек за нарушение "антимаскового" закона.