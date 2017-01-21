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Apple подала судовий позов до свого постачальника чіпів

Apple подала судовий позов до свого постачальника чіпів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Американська корпорація Apple подала в суд на свого постачальника комп'ютерних чіпів - компанію Qualcomm, звинувативши останню у зловживанні домінуючим становищем на ринку, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

“Ми надзвичайно розчаровані тим, як Qualcomm веде з нами справи і, на жаль, враховуючи, що протягом декількох років ми не змогли домовитися про те, який обсяг грошових відрахувань буде справедливим і розумним, у нас не залишилося іншого вибору, крім як звернутися до суду”, — йдеться в заяві Apple.

Позов подано у федеральний суд Сан-Дієго Південного округу штату Каліфорнія.

Корпорація Apple стверджує, що Qualcomm вимагала від неї занадто високу плату за надання ліцензій на користування своїми патентами. Крім того, Apple звинуватила Qualcomm у перешкоджанні пошуку інших постачальників чіпів.

Також у заяві зазначено, що Qualcomm протягом декількох років продавала компанії Apple свою продукцію на пільгових умовах. Однак Apple позбавили знижок після того, як вона почала співпрацю з південнокорейськими регулюючими органами, які проводили розслідування щодо ліцензійних практик Qualcomm. Apple вважає, що Qualcomm намагалася таким чином її покарати за взаємодію зі слідчими і змусити надати їм неправдиву інформацію. Apple вимагає від Qualcomm виплатити 1 млрд доларів, які вона втратила через скасування пільг.

 

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