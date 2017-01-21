Apple подала судебный иск к поставщику чипов

"Мы очень разочарованы тем, как Qualcomm ведет с нами дела и, к сожалению, учитывая, что в течение нескольких лет мы не смогли договориться о том, какой объем денежных отчислений будет справедливым и разумным, у нас не осталось другого выбора, кроме как обратиться в суд", - говорится в заявлении Apple.

Иск подан в федеральный суд Сан-Диего Южного округа штата Калифорния.

Корпорация Apple утверждает, что Qualcomm требовала от нее слишком высокую плату за предоставление лицензий на пользование своими патентами. Кроме того, Apple обвинила Qualcomm в препятствовании поиска других поставщиков чипов.

Также в заявлении указано, что Qualcomm в течение нескольких лет продавала компании Apple свою продукцию на льготных условиях. Однако Apple лишили скидок после того, как она начала сотрудничество с южнокорейскими регулирующими органами, проводившими расследование лицензионных практик Qualcomm. Apple считает, что Qualcomm пыталась таким образом ее наказать за взаимодействие со следователями и заставить предоставить им ложную информацию. Apple требует от Qualcomm выплатить 1 млрд долларов, которые она потеряла из-за отмены льгот.