Апеляцію уряду Британії щодо Brexit суд розгляне 5 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Розгляд апеляції британського уряду на рішення Високого суду про те, що для Brexit потрібно схвалення парламенту, призначено на 5 грудня, передає УНН із посиланням на ВВС.
Слухання у Верховному суді триватимуть чотири дні; рішення суду, як очікується, буде оголошено на початку наступного року.
Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей раніше заявила, що, як і раніше, очікує початку переговорів про вихід Британії з Євросоюзу в кінці березня.
Минулого тижня Високий суд ухвалив, що уряд не може оголосити про введення в дію статті 50 Лісабонського договору, яка формально започатковує процедуру виходу з Євросоюзу, без схвалення парламенту.
Уряд наполягає на тому, що має право прийняти таке рішення без консультації з парламентом, грунтуючись лише на результатах загальнонаціонального референдуму.
Переговори про умови виходу Британії з Євросоюзу, як очікується, триватимуть близько двох років і неможливі без формального введення в дію статті 50.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.