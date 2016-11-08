Апелляцию правительства Великобритании относительно Brexit суд рассмотрит 5 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Рассмотрение апелляции британского правительства на решение Высокого суда о том, что для Brexit требуется одобрение парламента, назначено на 5 декабря, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Слушания в Верховном суде продлятся четыре дня; решение суда, как ожидается, будет объявлено в начале следующего года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что, как и раньше, ожидает начала переговоров о выходе Британии из Евросоюза в конце марта.
На прошлой неделе Высокий суд постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая формально начинает процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.
Правительство настаивает на том, что имеет право принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь только на результатах общенационального референдума.
Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза, как ожидается, продлятся около двух лет и невозможны без формального введения в действие статьи 50.
Во время референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.