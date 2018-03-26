Апеляційний суд залишив Димінського під заочним арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні Апеляційний суд міста Києва не задовольнив скаргу сторони захисту Петра Димінського, залишивши його під заочним арештом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Апеляційного суду міста Києва.
“26 березня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського П.П., на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 березня 2018 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано до підозрюваного Димінського П.П., який перебуває у міжнародному розшуку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 18 серпня 2017 року о 15.09 на автодорозі “Львів — Краковець” біля села Ямельня Яворівського району на Львівщині. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події. Петро Димінський підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”) Кримінального кодексу України.
За інформацією органу досудового розслідування, в серпні 2017 року він покинув територію України та назад до країни не повертався.
Раніше, суд скасував запобіжний захід Димінському.
12 грудня Димінському повідомили про підозру.
У той же час, Інтерпол ще не ухвалив рішення стосовно оголошення у міжнародний розшук Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельного ДТП на Львівщині.