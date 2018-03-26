Апелляционный суд оставил Дыминского под заочным арестом

“26 марта 2018 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Дыминского П.П., на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 01 марта 2018 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и применены к подозреваемому Дыминского П.П., который находится в международном розыске, меру пресечения в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 18 августа 2017 в 15.09 на автодороге “Львов — Краковец” возле села Ямельня Яворивского района Львовской области. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия. Петр Дыминский подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”) Уголовного кодекса Украины.

По информации органа досудебного расследования, в августе 2017 он покинул территорию Украины и обратно в страны не возвращался.

Ранее суд отменил меру пресечения Диминскому.

12 декабря Диминскому сообщили о подозрении.

В то же время, Интерпол еще не принял решения относительно объявления в международный розыск Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Львовщине.