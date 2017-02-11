Апеляційний суд США може провести ще одне засідання за указом Д.Трампа

Раніше суд з трьох суддів у Сан-Франциско одноголосно відмовив в апеляції міністерству юстиції на рішення нижчої інстанції призупинити дію указу Д.Трампа.

Наразі суд подав сторонам запит про те, чи вони хочуть провести нове апеляційне засідання в розширеному складі апеляційного суду. Альтернативою цьому була б подача апеляції до Верховного суду. Міністерство юстиції США поки не визначилося офіційно з тим, як чинитиме надалі.