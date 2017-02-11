Апелляционный суд США может провести еще одно заседание по указу Д.Трампа

Ранее суд из трех судей в Сан-Франциско единогласно отказал в апелляции министерству юстиции на решение нижестоящей инстанции приостановить действие указа Д.Трампа.

Сейчас суд подал сторонам запрос о том, хотят ли они провести новое апелляционное заседание в расширенном составе апелляционного суда. Альтернативой этому была бы подача апелляции в Верховный суд. Министерство юстиции США пока не определилось официально с тем, как действовать в дальнейшем.