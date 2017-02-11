Апелляционный суд США может провести еще одно заседание по указу Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Апелляционный суд США может провести еще одно заседание по иммиграционному указу президента США Дональда Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Ранее суд из трех судей в Сан-Франциско единогласно отказал в апелляции министерству юстиции на решение нижестоящей инстанции приостановить действие указа Д.Трампа.
Сейчас суд подал сторонам запрос о том, хотят ли они провести новое апелляционное заседание в расширенном составе апелляционного суда. Альтернативой этому была бы подача апелляции в Верховный суд. Министерство юстиции США пока не определилось официально с тем, как действовать в дальнейшем.